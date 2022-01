Iliad ancora down: dopo 24 ore, lo stesso problema che impedisce di chiamare i fissi (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembra non esserci pace per gli utenti Iliad. A distanza di 24 ore, si è riproposto infatti lo stesso disservizio che impedisce di chiamare... Leggi su today (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembra non esserci pace per gli utenti. A distanza di 24 ore, si è riproposto infatti lodisservizio chedi...

Advertising

flowrome1 : @IliadItalia ancora down le chiamate verso i fissi! Devo chiamare la ASL e non posso per colpa vostra. #fixiliad… - mar_aie : ...perde due partite, la prima male, la seconda addirittura malissimo; - devo allungare ancora la malattia. Il medi… - jacoposimonetta : Iliad ancora down? Da 20 minuti non riesco a chiamare NESSUN numero fisso. #Iliaddown - tecnoandroidit : Iliad: solo oggi per sottoscrivere la promo con 150GB in 5G e tutto senza limiti - È arrivato il giorno meno attes… - MrcLucien : Non sono cliente Iliad ma mi è comparso questo tweet in TL. Nel 2022 viene ancora chiesto di mandare un FAX a un cl… -