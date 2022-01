“Ho visto tutto”. Bomba in diretta su Delia Duran e Alex Belli, quei fatti vengono fuori a Mattino Cinque (Di martedì 11 gennaio 2022) Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e subito sono partite le chiacchiere sui social. C’è grande attesa per quello che succederà mentre, c’è da giurarci, fuori Alex Belli non vivrà benissimo la situazione. I fan del programma, da parte loro, non hanno dubbi. Interpellati da Mattino 5, che sulla sua pagina social ha scritto: “Delia si scaglia contro Alex Belli in diretta, prima di entrare nella casa del @grandefratellotv: “mi prendo una pausa”. Cosa ne pesante?”, non hanno avuto dubbi. “Che sono tutti ridicoli… e che ormai questa trasmissione mi disgusta…principalmente da Alfonso Signorini alla Katia Ricciarelli e quant’altro così via…”. E ancora: “E tutto recitato. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022)è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e subito sono partite le chiacchiere sui social. C’è grande attesa per quello che succederà mentre, c’è da giurarci,non vivrà benissimo la situazione. I fan del programma, da parte loro, non hanno dubbi. Interpellati da5, che sulla sua pagina social ha scritto: “si scaglia controin, prima di entrare nella casa del @grandefratellotv: “mi prendo una pausa”. Cosa ne pesante?”, non hanno avuto dubbi. “Che sono tutti ridicoli… e che ormai questa trasmissione mi disgusta…principalmente da Alfonso Signorini alla Katia Ricciarelli e quant’altro così via…”. E ancora: “Erecitato. ...

