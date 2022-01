Grey’s Anatomy non si ferma. Rinnovata per una diciannovesima stagione (Di martedì 11 gennaio 2022) Nonostante Grey’s Anatomy sia arrivata alla sua diciottesima stagione, continua ad avere un discreto seguito tra gli spettatori. Ovviamente, con l’andare avanti delle puntate, alcune dinamiche sono diventate piuttosto ripetitive e la stessa Ellen Pompeo, produttrice esecutiva e interprete di Meredith Grey, ha più volte ribadito di voler mettere fine allo show. A dispetto delle aspettative, nelle ultime ore, è stato annunciato il rinnovo della diciannovesima stagione della serie. In parte, è stata una sorpresa perché buona parte dei fan era certa di dover dire addio ai medici più amati di Seattle. Al momento, le informazioni sulle nuove puntate sono ancora molto poche, ma ci sono delle novità che non potranno non attirare l’attenzione. Grey’s Anatomy: di cosa parlerà ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Nonostantesia arrivata alla sua diciottesima, continua ad avere un discreto seguito tra gli spettatori. Ovviamente, con l’andare avanti delle puntate, alcune dinamiche sono diventate piuttosto ripetitive e la stessa Ellen Pompeo, produttrice esecutiva e interprete di Meredith Grey, ha più volte ribadito di voler mettere fine allo show. A dispetto delle aspettative, nelle ultime ore, è stato annunciato il rinnovo delladella serie. In parte, è stata una sorpresa perché buona parte dei fan era certa di dover dire addio ai medici più amati di Seattle. Al momento, le informazioni sulle nuove puntate sono ancora molto poche, ma ci sono delle novità che non potranno non attirare l’attenzione.: di cosa parlerà ...

ariiani__23 : RT @Maria25760009: non noi che ci lamentiamo della diciannovesima stagione di Grey's Anatomy ma poi saremo i primi che la guarderanno?? #G… - tuttopuntotv : Grey’s Anatomy non si ferma. Rinnovata per una diciannovesima stagione #DisneyPlus #DisneyPlusStar #GreysAnatomy - Ele_Mercury : RT @IlCerco: Io 2014: non guarderò mai più Grey's anatomy senza Cristina Yang. Io 2022: #GreysAnatomy - nghtdstbooks : RT @loveshepherds_: Leggo di gente contenta per il rinnovo di Grey’s anatomy. Sono sempre più convinta che non guardiamo la stessa serie - _foliedouce : RT @loveshepherds_: Leggo di gente contenta per il rinnovo di Grey’s anatomy. Sono sempre più convinta che non guardiamo la stessa serie -