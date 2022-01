Domenico Ghirlandaio | “fatto dalla natura per essere pittore”

(Di martedì 11 gennaio 2022)italiano tra i protagonisti del Rinascimento all’epoca di Lorenzo il Magnifico. Vissuto quasi per tutta la vita a Firenze, ne fece la sua tela: è qui che ilrealizza la maggior parte dei suoi capolavori. Nasceva oggi, nel 1449 e noi dedichiamo alla suo genio, la Rubrica Arte di questa settimana., ilpiù famoso alla corte di Lorenzo il Magnifico, figlio di Tommaso, un orafo che produceva ghirlande preziose di rara bellezza per ornare il capo delle ragazze fiorentine, da cui il soprannome di “”. Giorgio Vasari, che riteneva che l’arte ce l’avesse nel sangue, lo diceva “...

Advertising

Ep08088464 : RT @Peine01: Domenico Ghirlandaio , eigentlich Domenico di Tommaso Curradi di Doffo Bigordi, war ein florentinischer Maler der Renaissance.… - silcastignani : RT @Antonio79B: Oggi nel 1494 moriva il pittore Domenico Bigordi detto il #Ghirlandaio. (MADONNA DELLA MISERICORDIA, anno 1472 circa, affr… - Frances91386033 : 11 gennaio 1494 muore a Firenze il pittore Domenico Ghirlandaio - ang591 : RT @yianniseinstein: Domenico Ghirlandaio (June 2 1448-January11 1494), was an Italian painter.ritratto digiovane donna, lisbona https://t.… - Antonio79B : RT @Antonio79B: Oggi nel 1494 moriva il pittore Domenico Bigordi detto il #Ghirlandaio. (MADONNA DELLA MISERICORDIA, anno 1472 circa, affr… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Ghirlandaio

FirenzeToday

Santo Sant'Igino papa Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1449Link Sponsorizzato 1945 Christine Kaufmann 1971 Mary J. Blige - Proverbio Senza umanità non vi è nè virtù, nè vero coraggio, nè gloria durevole - Accadde oggi 1946 la Repubblica ...... la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e dele la pittura del ... Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni,Bianchi, ...Domenico Ghirlandaio, il pittore del rinascimento fiorentino che ha ritratto la nobiltà alla corte di Lorenzo il Magnifico.Doppio appuntamento questo fine settomana con l’associazione FareArte. Sabato alle 15,30 è in programma la visita alla Chiesa di Ognissanti, a Firenze. La chiesa, iniziata nel 1251 faceva parte del co ...