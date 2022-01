Covid a Bergamo: contagi più 55% in una settimana. E 130 ricoveri in più (Di martedì 11 gennaio 2022) Questa ondata è diversa da tutte le altre ed è la più violenta in termini di casi e chiunque ne ha esperienza diretta: se non con un tampone positivo, con qualche amico o parente in quarantena. Ne abbiamo conferma dai dati di questa settimana epidemiologica (4-10 gennaio 2022), dove è ancora evidente la fase espansiva del contagio. A livello nazionale, negli ultimi 7 giorni, i contagi certificati da tampone sono stati 1.142.671, in aumento (+59,2%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 717.834). Media giornaliera 163.238 (da 102.548). È ancora più evidente il balzo, in solo quindici giorni, se lo paragoniamo al dato del nostro report riferito alla settimana 21-27 dicembre scorso, quando la media dei nuovi casi giornalieri era di 38.963. Il rapporto medio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Questa ondata è diversa da tutte le altre ed è la più violenta in termini di casi e chiunque ne ha esperienza diretta: se non con un tampone positivo, con qualche amico o parente in quarantena. Ne abbiamo conferma dai dati di questaepidemiologica (4-10 gennaio 2022), dove è ancora evidente la fase espansiva delo. A livello nazionale, negli ultimi 7 giorni, icertificati da tampone sono stati 1.142.671, in aumento (+59,2%) rispetto allo stesso periodo dellascorsa (quando erano stati 717.834). Media giornaliera 163.238 (da 102.548). È ancora più evidente il balzo, in solo quindici giorni, se lo paragoniamo al dato del nostro report riferito alla21-27 dicembre scorso, quando la media dei nuovi casi giornalieri era di 38.963. Il rapporto medio ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Dalla parte di @DjokerNole senza alcun dubbio! Quei pecoroni che adesso lo criticano fanno finta di dimenticare anc… - webecodibergamo : Ospedale Papa Giovanni: nuovo hub esterno per duemila vaccinazioni anti Covid al giorno - olivati_case : RT @olivati: OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: #Bergamo (e resto d'Italia): la #casa batte il Covid - olivati_case : RT @olivati: OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: Il mercato #immobiliare a #Bergamo, post Covid - bassottolaziale : C’è anche da dire che in quella partita il Napoli non meritava di perdere, anzi. Fino prima del covid ci andava let… -