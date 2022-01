Costa Concordia | procede bene il ripristino dei fondali marini del Giglio

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 gennaio 2022) Sono trascorsi 10 anni da quel drammatico 13 gennaio 2012 in cui lanaufragò davanti all’isola del, causando la morte di 32 persone. L’allora ministero dell’Ambiente presieduto da Corrado Clini, adesso ministero della Transizione ecologica, si costituì parte civile nell’inchiesta e riuscì a far valere in giudizio i danni ambientali causati dal naufragio rendendo possibili, senza spese a carico dello Stato, le attività di rimozione e smaltimento del relitto, così come le successive attività di pulizia eambientale deidanneggiati.Le attività di monitoraggio ambientale edelle condizioni deifurono indicate dal ministero attraverso le prescrizioni che la Conferenza dei servizi stabilì subito dopo il naufragio. ...