Cagliari-Bologna 2-1 | Joao Pedro | “Nazionale? Mi farebbe piacere | è una maglia pesantissima”

Joao Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari-Bologna 2-1, sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole dell'attaccante dei sardi: "Una vittoria importante che dà continuità al successo contro la Sampdoria. La squadra ha saputo interpretare bene la gara e vincere partite del genere non è mai facile. Vincere come è successo oggi ti dà una carica diversa. Fare un gol all'ultimo minuto ti dà qualcosa in più. Con Pavoletti davanti mi trovo molto bene e ci capiamo, posso muovermi in libertà e cerco di non dare riferimento ai miei avversari. Io in Nazionale? Mi farebbe piacere, è una maglia pesantissima. Ora cerco di non pensarci. Ho la testa qui, alla salvezza del Cagliari."

