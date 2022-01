Bassetti choc: “I dati sui decessi Covid sono falsati” (Di martedì 11 gennaio 2022) La bomba Matteo Bassetti la sgancia in una intervista all’Agi: i decessi calcolati per Covid, dice, sono “assolutamente falsati”. Cioè farlocchi. In pratica quando “il paziente entra in ospedale per tutt’altro, ma è positivo e muore, viene automaticamente registrato sul modulo come decesso Covid”. La frase di Bassetti sui decessi Covid L’infettivologo, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova ha commentato il report della Fiaso secondo cui il 34% dei pazienti positivi ricoverati negli ospedali sono sì positivi al virus, ma se ne stanno in corsia per tutt’altro motivo. “Nei nostri reparti siamo ben oltre il 35% di ricoverati che con il Covid-19 non c’entrano ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 gennaio 2022) La bomba Matteola sgancia in una intervista all’Agi: icalcolati per, dice,“assolutamente”. Cioè farlocchi. In pratica quando “il paziente entra in ospedale per tutt’altro, ma è positivo e muore, viene automaticamente registrato sul modulo come decesso”. La frase disuiL’infettivologo, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova ha commentato il report della Fiaso secondo cui il 34% dei pazienti positivi ricoverati negli ospedalisì positivi al virus, ma se ne stanno in corsia per tutt’altro motivo. “Nei nostri reparti siamo ben oltre il 35% di ricoverati che con il-19 non c’entrano ...

