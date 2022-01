Bandiere a mezz’asta e serrande abbassate | Buccino a lutto per l’addio allo chef Volpe

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Letricolore ed europea adavanti alla sede del Municipio in segno diper la morte dellobuccinese Marioe del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e ledi tutte le attività commerciali, per una città, quella di, aper la prematura morte dellodi 27 anni, Mario, deceduto il 2 gennaio nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella cittadina volceiana il 18 dicembre scorso.Lo ha ricordato e omaggiato così lo, nel giorno delle ...