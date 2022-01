Atp Adelaide 2 2022, Bublik scherza sulle nuove regole del toilet break: “Tsitsipas, grazie” (Di martedì 11 gennaio 2022) Alexander Bublik ha perso nel primo turno del torneo Atp 250 di Adelaide 2. Il giocatore kazako si è arreso contro il padrone di casa Aleksandar Vukic con lo score di 7-6(5) 6-2. Il numero 35 del mondo si è fatto notare soprattutto per un curioso siparietto accaduto prima del riscaldamento. Mentre il direttore di gara stava introducendo ai due contendenti il nuovo regolamento relativo al toilet break, infatti, Bublik non è riuscito a trattenersi ed ha commentato: “grazie a Tsitsipas vero? Stefanos, grazie!”. Il riferimento è naturalmente al giocatore greco, noto soprattutto durante la scorsa stagione per le sue lunghe pause che si concedeva tra un set e l’altro. Chair umpire " Just a reminder we have a new "toilet ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Alexanderha perso nel primo turno del torneo Atp 250 di2. Il giocatore kazako si è arreso contro il padrone di casa Aleksandar Vukic con lo score di 7-6(5) 6-2. Il numero 35 del mondo si è fatto notare soprattutto per un curioso siparietto accaduto prima del riscaldamento. Mentre il direttore di gara stava introducendo ai due contendenti il nuovo regolamento relativo al, infatti,non è riuscito a trattenersi ed ha commentato: “vero? Stefanos,!”. Il riferimento è naturalmente al giocatore greco, noto soprattutto durante la scorsa stagione per le sue lunghe pause che si concedeva tra un set e l’altro. Chair umpire " Just a reminder we have a new "...

Advertising

sportface2016 : #AdelaideTennis | Alexander #Bublik scherza sulle nuove regole del toilet break prima del suo esordio contro l'aust… - livetennisit : ATP 250 Adelaide e Sydney: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo tre azzurri (LIVE) - Gazzetta_it : Musetti, problema alla spalla: forfait ad Adelaide. Mager avanti - fra_sessa : Luca #Nardi virtualmente in top 300 della classifica ATP grazie alla vittoria all'esordio a Forlì! Bravissimo. Res… - infoitsport : MAGER-Gerasimov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 2 2022 -