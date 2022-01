Ascolti tv 10 gennaio 2022 | Vittoria Puccini debutta alla grande e stravince sul “Grande Fratello Vip”

(Di martedì 11 gennaio 2022)tv: la nuova fiction di Rai1 davanti al reality di Canale5 e alle inchieste Rai3 Stagione televisiva invernale partita dopo l’abbuffata di film per la famiglia durante le Feste, con Rai1 che ieri sera ha proposto la nuova fiction Non mi lasciare conprotagonista, che ha fatto il 20,32% e 4,561 milioni d’italiani collegati. Lunedì scorso l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 18,1% e 3,8 milioni con il film Il ritorno di Mary Poppins. Medaglia d’argento per ilVip 6, che su Canale5 ha registrato il 21,38% di share media con 3,375 milioni di telespettatori. Sette giorni fa il reality show aveva raccolto il 21,1% e 3,322 milioni, quindi dati fotocopiati. Terza piazza per Report su Rai3 con l’8,39% e 1,907 milioni di contatti. ...

Ancora un ottimi risultato per Rai 1: anche la fiction Non mi lasciare piace al pubblico. Ecco i dati auditel del 102022 con glitv di ...tv di lunedì 10: Non mi lasciare su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5 Ecco cos'è andato in onda ieri, lunedì 10, sulle principali reti televisive italiane: su Rai1 il ...Nella serata di lunedì 10 gennaio 2022 a vincere la consueta sfida degli ascolti tv è stata la fiction “Non mi lasciare” con Vittoria ...Si impone, negli ascolti di lunedì 10 gennaio, la fiction Rai, "Non mi Lasciare". La serie con Vittoria Puccini si aggiudica la serata c ...