Ancona, muore di covid a 17 anni. Il ragazzo, atleta di nuoto, aveva patologie pregresse (Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta. È morto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Torrette di Ancona Emanuelle Alessandro Pandele. Il ragazzo di Montecassiano, in provincia di Macerata, nuotatore, aveva appena 17 anni. All’inizio era stato ricoverato prima all’ospedale di Macerata, poi trasferito d’urgenza ad Ancona in terapia intensiva. Dove è deceduto ieri sera. Ancona, muore di covid a 17 anni A darne notizia è la Federazione nuoto Marche. Che sulla pagina di Facebook listata a lutto scrive: “È venuto a mancare Emanuelle Alessandro Pandele, diciassettenne fino allo scorso anno tesserato per il Centro nuoto Macerata. Che da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Torrette di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta. È morto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Torrette diEmanuelle Alessandro Pandele. Ildi Montecassiano, in provincia di Macerata, nuotatore,appena 17. All’inizio era stato ricoverato prima all’ospedale di Macerata, poi trasferito d’urgenza adin terapia intensiva. Dove è deceduto ieri sera.dia 17A darne notizia è la FederazioneMarche. Che sulla pagina di Facebook listata a lutto scrive: “È venuto a mancare Emanuelle Alessandro Pandele, diciassettenne fino allo scorso anno tesserato per il CentroMacerata. Che da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Torrette di ...

