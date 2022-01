Amici 21, Mattia Briga ha scritto un inedito apposta per lui: i dettagli (Di martedì 11 gennaio 2022) Il nuovo singolo di Crytical, allievo di Amici 21, porta anche la firma di Briga. I fan del giovane rapper lo sapevano già, ma oggi è stato un giorno importante per lui. Pare che tra Briga e Crytical sia scattata la scintilla artistica e hanno dato vita a una collaborazione. Oggi è un giorno importante perché da mezzanotte è disponibile il suo primo inedito nel talent show, che si intitola Casa Mia. La produzione è di Tom Beaver. Mattia Briga è un rapper e cantautore italiano, che è stato conosciuto al talent show di Maria De Filippi qualche anno fa. Il ragazzo faceva parte di una squadra Bianconera guidata da Emma Marrone, con la quale è rimasto in buoni rapporti. nonostante l'esclusione dalla rosa dei Big del prossimo Festival di Sanremo, si consola con il calore dei suoi fan, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 gennaio 2022) Il nuovo singolo di Crytical, allievo di21, porta anche la firma di. I fan del giovane rapper lo sapevano già, ma oggi è stato un giorno importante per lui. Pare che trae Crytical sia scattata la scintilla artistica e hanno dato vita a una collaborazione. Oggi è un giorno importante perché da mezzanotte è disponibile il suo primonel talent show, che si intitola Casa Mia. La produzione è di Tom Beaver.è un rapper e cantautore italiano, che è stato conosciuto al talent show di Maria De Filippi qualche anno fa. Il ragazzo faceva parte di una squadra Bianconera guidata da Emma Marrone, con la quale è rimasto in buoni rapporti. nonostante l'esclusione dalla rosa dei Big del prossimo Festival di Sanremo, si consola con il calore dei suoi fan, ...

