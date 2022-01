“Vaccinarsi è un atto di amore. I preti non vaccinati non possono dare la Comunione” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una specie di “ordinanza ecclesiastica”. Da ora e fino a nuova comunicazione, i sacerdoti non vaccinati contro il Covid non potranno più somministrare l’Eucarestia ai fedeli. Alle ordinanze di Palazzo Chigi va ad aggiungersene una nuova, proveniente da ambienti ecclesiastici. Secondo questa nuova norma i sacerdoti che hanno scelto di non Vaccinarsi contro il Covid L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una specie di “ordinanza ecclesiastica”. Da ora e fino a nuova comunicazione, i sacerdoti noncontro il Covid non potranno più somministrare l’Eucarestia ai fedeli. Alle ordinanze di Palazzo Chigi va ad aggiungersene una nuova, proveniente da ambienti ecclesiastici. Secondo questa nuova norma i sacerdoti che hanno scelto di noncontro il Covid L'articolo proviene da Leggilo.org.

