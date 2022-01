Un Posto al Sole | chi è l’attrice che interpreta Virginia | tutto su di lei

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Una nuova donna entra a far parte delle vicende di Unal: chi èquello che devi sapere su di lei e sulche laarriva a Napoli (via screenshot)Nelle ultime settimane, Rossella e Riccardo hanno avuto modo di avvicinarsi ed allontanarsi rapidamente. I due medici sembravano aver trovato un equilibrio perfetto, ma il viaggio a Bolzano ha complicato molto la loro relazione. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Recentemente tra i due c’è stato un chiarimento. Un momento molto toccante in cui il dottor Crovi ha spiegato le motivazioni del suo comportamento tanto ambiguo di Bolzano., la donna con cui Rossella l’ha visto parlare, sarebbe la sua ex. La storia tra ...

Advertising

lukealb : RT @appuntidicarta: 'Un posto al sole per gente equivoca' #CôtedAzur: la storia della villa più celebre della Riviera, lo Château de l’Hor… - appuntidicarta : 'Un posto al sole per gente equivoca' #CôtedAzur: la storia della villa più celebre della Riviera, lo Château de l… - DBarillarisson : Io avrei sostituito compleanno con: assurda convenzione sociale che impone festeggiamenti con l'obbligo di regalo s… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Un posto al sole: torna Katia Cammarota (Stefania De Francesco) #anticipazioni #posto #sole #torna… - DBarillarisson : @ilrisolutoreIT Io avrei sostituito compleanno con: assurda convenzione sociale che impone festeggiamenti con l'obb… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Unal, anticipazioni puntata 10 gennaio Nella puntata della soap opera " Unal" in onda su Rai 3 oggi, lunedì 10 gennaio Rossella e Riccardo sembrano aver trovato il loro ...Nelle puntate successive di UnAl, Virginia uscirà in campo e non si lascerà andare. Scopriamo insieme cosa accadrà con l'annuncio. Durante le vacanze, Rossella viene a sapere di Virginia e si mette nei guai. Scopriamo ...Follonica: un 43enne finisce in manette: la donna, ferita, e il bambino lasciati di notte in strada con 3 gradi ...Scarlino (Grosseto), 10 gennaio 2022 - Ha picchiato la moglie, poi ha sbattuto fuori casa al freddo sia lei che il figlio minorenne. Non solo. L'uomo, residente a Scarlino, ha aggredito anche i carabi ...