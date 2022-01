Tragedia nel calcio: con la Fiorentina aveva vinto tutto, oggi l’addio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tragedia nel calcio, con la maglia viola aveva giocato a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. Ex Toro, ha chiuso la carriera con il Napoli La notizia ha fatto il giro del web quando nel pomeriggio di ieri l’account ufficiale della Fiorentina ha twittato un messaggio di cordoglio. A 91 anni è morto Claudio Rimbaldo, ex centrocampista. Claudio Rimbaldo (foto twitter Fiorentina)Molte le presenze con la Fiorentina, 86, quando il numero delle partite giocate era molto inferiore ad oggi. Con la squadra toscana ha anche vinto una Coppa delle Coppe – la prima edizione del torneo europeo – e una Coppa Italia, una doppietta di titolo messa a segno nella stagione 1960-1961. In Serie A ha vestito la maglia anche di altri importanti e storici club, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 gennaio 2022)nel, con la maglia violagiocato a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. Ex Toro, ha chiuso la carriera con il Napoli La notizia ha fatto il giro del web quando nel pomeriggio di ieri l’account ufficiale dellaha twittato un messaggio di cordoglio. A 91 anni è morto Claudio Rimbaldo, ex centrocampista. Claudio Rimbaldo (foto twitter)Molte le presenze con la, 86, quando il numero delle partite giocate era molto inferiore ad. Con la squadra toscana ha ancheuna Coppa delle Coppe – la prima edizione del torneo europeo – e una Coppa Italia, una doppietta di titolo messa a segno nella stagione 1960-1961. In Serie A ha vestito la maglia anche di altri importanti e storici club, ...

Advertising

Tina54748025 : Il colonnello del Comitato per la sicurezza nazionale del Kazakistan Azamat Imraev è stato trovato morto nel cortil… - drubald : RT @FrancoScarsell2: Paurosa tragedia a New York. E'di almeno 19 morti, tra cui 9 bambini, il bilancio di un vasto incendio in un edificio… - fuarfa91 : Nel senso che sono troppo larghi, tragedia - euronewsit : Il malfunzionamento di un termosifone elettrico all'origine dell'incendio che ha provocato 19 morti e ucciso nove b… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Rogo mortale nel Bronx. Le fiamme partite da un termosifone elettrico Il mal… -