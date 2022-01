Tennis | Atp Sydney | esordio vincente per Sonego e Fognini

Advertising

Eurosport_IT : RAFAAAAAAAA! ?????? Nadal batte Cressy e conquista l'ATP 250 di Melbourne: il maiorchino diventa il primo nella stori… - angelomangiante : Amo troppo il tennis per non sentirmi indignato. Anche con gli organizzatori degli Open d'Australia. Sono stato die… - Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - _Sport_Calcio_ : Sonego si è imposto nel primo turno dell'ATP di Sydney ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Sonego… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Sonego si è imposto nel primo turno dell'ATP di Sydney ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Sonego -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

Mentre Novak Djokovic attendeva il suo destino nella squallida camera di un hotel trasformato in un centro d'accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, pochi chilometri più in là, sugli stessi ...... c'è comunque - e fortunatamente - spazio per ilgiocato. Nella notte si sono giocate le ... Per il numero 27 della classificaci sarà ora la sfida contro uno tra Chistopher O'Connell e ...Sydney, 10 gen. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Fabio Fognini e Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Sydney (cemento, montepremi 521.000 dollari). Il 34enne di Arma di Taggia, numero 36 del mondo ...Stesso discorso per le teste di serie numero 3 e 4, ovvero per il britannico Daniel Evans e lo statunitense Reilly Opelka. Nella notte italiana prenderà finalmente il via l’ATP 250 Sydney. Per quanto ...