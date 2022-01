Spaventoso incendio a Roma: in fiamme una struttura psichiatrica minorile (Di lunedì 10 gennaio 2022) Terribile incendio quello divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.40, in via Appia Nuova, all’altezza del civico nr. 1251. Qui, all’interno della casa SRTRe, una struttura psichiatrica per minori, è scoppiato l’incendio e subito sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, con le squadre di Tuscolano e il carro autoprotettori. incendio nella Casa SRTRe La struttura psichiatrica minorile si sviluppa su due piani fuori terra e le fiamme hanno coinvolto un dormitorio, al primo piano, che è stato poi interdetto. Una volta arrivati sul posto i Vigili del Fuoco, dopo essersi accertati che i pazienti e il personale sanitario fossero in sicurezza, hanno domato l’incendio. Sul posto presenti anche i Carabinieri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Terribilequello divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.40, in via Appia Nuova, all’altezza del civico nr. 1251. Qui, all’interno della casa SRTRe, unaper minori, è scoppiato l’e subito sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, con le squadre di Tuscolano e il carro autoprotettori.nella Casa SRTRe Lasi sviluppa su due piani fuori terra e lehanno coinvolto un dormitorio, al primo piano, che è stato poi interdetto. Una volta arrivati sul posto i Vigili del Fuoco, dopo essersi accertati che i pazienti e il personale sanitario fossero in sicurezza, hanno domato l’. Sul posto presenti anche i Carabinieri, ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaventoso incendio Palazzo in fiamme Poi tre anni di gelo La situazione al civico 47 di via Brigata Orobica a Sondrio è tutt'altro che tornata alla normalità dopo lo spaventoso incendio che il 4 gennaio del 2019 distrusse completamente le due mansarde all'ultimo piano. Il rogo, probabilmente causato dal malfunzionamento di una delle due canne fumarie presenti ...

Spaventoso incendio nella chiesa della Madonna degli Angeli di Villa Stanazzo: le fiamme hanno causato gravi danni Un incendio causato probabilmente da un cortocircuito è divampato nel pomeriggio di oggi all'interno della chiesa Madonna degli Angeli a Villa Stanazzo di Lanciano. Le fiamme hanno colpito l'intera ...

