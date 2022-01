Sophie Codegoni | la spiazzante dichiarazione su Delia Duran

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022)dice la propria sue spiazza alcuni inquilini di Casa GF Vip! Ecco le dure affermazioni Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro o diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more,è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con Alex… Alex viene e farà di nuovo i confronti” E’ con queste parole chespiazza Gianmaria Antinolfite un confronto sull’ingresso diall’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex di UED si dichiara preoccupata ed è convinta che l’ingresso dinon sia altro che l’ennesima montatura per far parlare di Alex e ...