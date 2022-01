Scuole, Bianchi: “In decreto prevista dad, ma per tempo limitato” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scuole, rientro e polemiche dopo l’impennata di contagi da covid in Italia. “Non sto dicendo che tra due settimane la scuola non chiuderà, dico un’altra cosa, ovvero che nel nostro decreto c’è anche la possibilità di organizzare in maniera diversa la didattica. Quindi, se vi sono le condizioni le Scuole sono in grado di utilizzare tutti gli strumenti, anche la didattica a distanza, però per un tempo limitato e all’interno comunque di una situazione in cui la scuola rimane punto di riferimento, in base al principio di ‘scuola aperta’”. E’ quanto ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Rainews24. Inoltre, “nel decreto del 22 marzo 2021, il cosiddetto dl Sostegni, abbiamo dato risorse esplicitamente indicate per gli impianti di aerazione, ma sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022), rientro e polemiche dopo l’impennata di contagi da covid in Italia. “Non sto dicendo che tra due settimane la scuola non chiuderà, dico un’altra cosa, ovvero che nel nostroc’è anche la possibilità di organizzare in maniera diversa la didattica. Quindi, se vi sono le condizioni lesono in grado di utilizzare tutti gli strumenti, anche la didattica a distanza, però per une all’interno comunque di una situazione in cui la scuola rimane punto di riferimento, in base al principio di ‘scuola aperta’”. E’ quanto ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Patrizioa Rainews24. Inoltre, “neldel 22 marzo 2021, il cosiddetto dl Sostegni, abbiamo dato risorse esplicitamente indicate per gli impianti di aerazione, ma sulla ...

Advertising

fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - faberpiredda : RT @di_reddito: Chi vuole la #scuole aperte non è mai entrato in una scuola da almeno 20 anni credendo che La Gelmini le abbia riformate, R… - ViDiPaola : Basta ! Non sono piu tollerabili questi continui attacchi. In ogni professione ci sono i meritevoli e quelli meno …… - twMec : RT @di_reddito: Chi vuole la #scuole aperte non è mai entrato in una scuola da almeno 20 anni credendo che La Gelmini le abbia riformate, R… - sulsitodisimone : Scuole, Bianchi: 'In decreto prevista dad, ma per tempo limitato' -