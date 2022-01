Scuola | Costarelli presidi Lazio | circa 17mila classi in ddi e 17 500 studenti assenti

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Confermati i17.500che orientativamente avevamo previsto. Ci avviciniamo al 10% del totale. Per quanto riguarda il personale scolastico la media è di una decina di assenze per. In totale7mila persone. Lein ddi nelsono". E' il bilancio al rientro dopo le feste ed a poche ore dal suono della prima campanella del 2022, tracciato dalla presidente dell'Associazione nazionale(Anp) per il, nonché dirigente del liceo romano Newton, Cristinache all'Adnkronos riferisce: "al Newton abbiamo registrato 80positivi, 13 docenti e due Ata ...

Rientro a: le nuove regole Covid Per Giannelli "tra gli obiettivi che si sarebbero potuti ... Intanto, il presidente dell' Anp Laziorivela che in regione sono "circa 7mila" gli ...... chi è stato sospeso, chi è in quarantena e le assenze consuete prevediamo almeno 15 insegnanti assenti per, su un totale di circa 700 istituti scolastici nella Regione'.interviene ...Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Confermati i circa 17.500 studenti assenti che orientativamente avevamo previsto. Ci avviciniamo al 10% del totale. Per quanto riguarda il personale scolastico la media è ...L'allarme di Giannelli. Zaia: "Quella di oggi è una falsa partenza". Costarelli (Presidi Lazio): "Circa 7mila assenti tra prof e personale Ata" ...