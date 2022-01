Scherma | Coppa del Mondo fioretto femminile | convocate dodici azzurre in Polonia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladeldifarà tappa a Poznan () questo fine settimana. L’appuntamento diprenderà il via nella giornata del 14 gennaio con la fase a gironi per poi proseguire il giorno dopo con la definizione del podio individuale. Nella giornata di domenica 16 gennaio, infine, ci sarà la prova a squadre. Il CT azzurro Stefano Cerioni ha convocato per l’appuntamento 12: Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Anna Cristino, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Marta Ricci, Serena Rossini, Elena Tangherlini e la vincitrice dell’ultima prova Alice Volpi. SportFace.

