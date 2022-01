Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva il bioreattore a misura di start up e università che fa compiere un nuovo balzo in avanti al settore delle biotecnologie. Il sistema – un nuovo nato dalla Ricerca & Sviluppo, si chiama One, è made in Italy e si rivolge alle startup, agli enti privati di Ricerca e anche alle università. One è completamente automatizzato con connessione WiFi integrata pensato per le attività di Ricerca di base e per le produzioni in scala ridotta, più accessibile, dunque, in termini di costi, utilizzo e manutenzione. A realizzare questa nuova tecnologia è stata Solaris Biotechnology – entrata da poco nel gruppo Donaldson Company – che da vent’anni è specializzata in progettazione e sviluppo in ambito biotecnologico. Insomma la pandemia non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva ildiup eche fa compiere un nuovo balzo in avanti al settore delle biotecnologie. Il sistema – un nuovo nato dalla& Sviluppo, si chiama One, è made in Italy e si rivolge alleup, agli enti privati die anche alle. One è completamente automatizzato con connessione WiFi integrata pensato per le attività didi base e per le produzioni in scala ridotta, più accessibile, dunque, in termini di costi, utilizzo e manutenzione. A realizzare questa nuova tecnologia è stata Solaris Biotechnology – entrata da poco nel gruppo Donaldson Company – che da vent’anni è specializzata in progettazione e sviluppo in ambito biotecnologico. Insomma la pandemia non ...

Advertising

StraNotizie : Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università - sulsitodisimone : Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università - fisco24_info : Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università: Si chiama One, è completamente automatizzato con c… - italiaserait : Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università - AD_italia : Il Kisawa Sanctuary sorge sull’isola di Benguerra. Nasce nella forma resort to research, in cui l’ospitalità contri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca nasce Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università ...da Federchimica e Assobiotech che ha evidenziato come gli investimenti in ricerca e sviluppo non si siano arrestati e come le startup innovative abbiano registrato una crescita del 20%. E One "nasce ...

Roberto Tombesi. Suoni dal Mondo al Mac di Teolo ... nasce nell'autunno del 1981 con l'attenzione rivolta agli studi etnomusicali sul territorio veneto, a quel tempo estremamente rari. La ricerca sul campo da parte di Roberto Tombesi, cui si unisce, ...

Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università Adnkronos Ricerca, nasce il bioreattore a misura di start up e università Arriva il bioreattore a misura di start up e università che fa compiere un nuovo balzo in avanti al settore delle biotecnologie. Il sistema – un nuovo nato dalla Ricerca & Sviluppo, si chiama One, è m ...

Le università siciliane fanno rete: un Polo per la ricerca e l'innovazione La piena intesa c’è: «Un Polo per la ricerca e l'innovazione con le università siciliane per poter utilizzare al meglio le risorse comunitarie e offrire ...

...da Federchimica e Assobiotech che ha evidenziato come gli investimenti ine sviluppo non si siano arrestati e come le startup innovative abbiano registrato una crescita del 20%. E One "......nell'autunno del 1981 con l'attenzione rivolta agli studi etnomusicali sul territorio veneto, a quel tempo estremamente rari. Lasul campo da parte di Roberto Tombesi, cui si unisce, ...Arriva il bioreattore a misura di start up e università che fa compiere un nuovo balzo in avanti al settore delle biotecnologie. Il sistema – un nuovo nato dalla Ricerca & Sviluppo, si chiama One, è m ...La piena intesa c’è: «Un Polo per la ricerca e l'innovazione con le università siciliane per poter utilizzare al meglio le risorse comunitarie e offrire ...