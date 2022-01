Ranking Wta aggiornato a lunedì 10 gennaio: Barty sempre numero 1, Paolini in top 50 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 10 gennaio 2022, dopo le prime affermazioni delle migliori giocatrici al mondo durante lo swing australiano. La padrona di casa Ashleigh Barty ha trionfato ad Adelaide, dominando il torneo di riferimento e superando agevolmente Elena Rybakina in finale; primato in classifica al sicuro, mentre Aryna Sabalenka protagonista di un inizio di stagione tutt’altro che esaltante: recente sconfitta inaspettata per mano di Kaja Juvan. Camila Giorgi sempre prima italiana come classifica personale, attualmente al trentaduesimo posto e pronta a sorprendere il mondo intero agli Australian Open; progressi costanti per Jasmine Paolini, adesso in top 50. Di seguito le migliori 10 giocatrici e le azzurre più performanti, con l’atleta maceratese Giorgi ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) IlWta102022, dopo le prime affermazioni delle migliori giocatrici al mondo durante lo swing australiano. La padrona di casa Ashleighha trionfato ad Adelaide, dominando il torneo di riferimento e superando agevolmente Elena Rybakina in finale; primato in classifica al sicuro, mentre Aryna Sabalenka protagonista di un inizio di stagione tutt’altro che esaltante: recente sconfitta inaspettata per mano di Kaja Juvan. Camila Giorgiprima italiana come classifica personale, attualmente al trentaduesimo posto e pronta a sorprendere il mondo intero agli Australian Open; progressi costanti per Jasmine, adesso in top 50. Di seguito le migliori 10 giocatrici e le azzurre più performanti, con l’atleta maceratese Giorgi ...

Advertising

sportface2016 : Ranking #WTA aggiornato a lunedì 10 gennaio: #Paolini in top 50 - gianmilan76 : RT @OA_Sport: Piccole variazioni in top ten, l'azzurra è stabile nonostante perda qualche punto - OA_Sport : Piccole variazioni in top ten, l'azzurra è stabile nonostante perda qualche punto - livetennisit : Classifica WTA Italiane: Lucia Bronzetti best ranking - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 10-01-2022 - Sinner esce dalla Top Ten, migliora anche Federer -