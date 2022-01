(Di lunedì 10 gennaio 2022) "Prosegue il lavoro di preparazione in vista dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Mi confronterò nei prossimi giorni con il Collegio deie con tutti isull'adozione ...

Advertising

Montecitorio : Elezioni #Quirinale, la lettera del Presidente @Roberto_Fico: 'Parlamento in seduta comune e con delegati regionali… - TV7Benevento : **Quirinale: Fico, confronto con questori e capigruppo su misure anti-contagio**... - ParliamoDiNews : **Quirinale: Fico, confronto con questori e capigruppo su misure anti-contagio** – Libero Quotidiano #**quirinale… - iconanews : Quirinale: Fico, vedrò questori e capigruppo su misure voto - __lindbergh : Roberto Fico, quando il Parlamento in seduta comune eleggerà Lello Ciampolillo al Quirinale, al 38esimo scrutinio: -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Fico

Agenzia ANSA

Lo afferma il presidente della Camera Roberto. ....cui il Presidente della Camera Robertoha convocato deputati, senatori e delegati regionali per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Ma, come si suol dire, l'attesa del...(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Prosegue il lavoro di preparazione in vista dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Mi confronterò nei prossimi giorni con il Collegio dei Questori e con tutti i ...Nessuno sa con certezza se i franchi tiratori faranno davvero la differenza nell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Si sa solo che loro sono pronti ad agire nel segreto dell'urna, avvo ...