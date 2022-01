Primo lancio dell’anno per la SpaceX: arrivano altri 49 Starlink (Di lunedì 10 gennaio 2022) Com’è cominciato il 2022 per SpaceX? Non così bene, almeno all’apparenza. Cerchiamo di capire come mai. C’entra la missione Starlink. Il 2022 di SpaceX comincia con una nuova missione Starlink (Pixabay) – curiosauro.itSpaceX e la consegna dei 49 Starlink Ammettiamolo: il 2021 è stato un anno fantastico per Elon Musk e la sua compagnia SpaceX. Con trentuno missioni portate a termine con successo, l’azienda privata si è imposta come nuova dominatrice dello Spazio. Il nuovo anno è iniziato il 6 gennaio con una nuova missione Starlink, partita dal pad 39A del Kennedy Space Center. A bordo del Falcon 9 c’erano quarantanove Starlink da aggiungere alla costellazione orbitante. Stiamo parlando di satelliti per l’accesso a internet ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Com’è cominciato il 2022 per? Non così bene, almeno all’apparenza. Cerchiamo di capire come mai. C’entra la missione. Il 2022 dicomincia con una nuova missione(Pixabay) – curiosauro.ite la consegna dei 49Ammettiamolo: il 2021 è stato un anno fantastico per Elon Musk e la sua compagnia. Con trentuno missioni portate a termine con successo, l’azienda privata si è imposta come nuova dominatrice dello Spazio. Il nuovo anno è iniziato il 6 gennaio con una nuova missione, partita dal pad 39A del Kennedy Space Center. A bordo del Falcon 9 c’erano quarantanoveda aggiungere alla costellazione orbitante. Stiamo parlando di satelliti per l’accesso a internet ...

