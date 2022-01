Paolo Guido coordinatore unico della Dda di Palermo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paolo Guido, procuratore aggiunto a Palermo, è nominato coordinatore della locale Direzione distrettuale Antimafia (Dda). Lo ha deciso il procuratore capo uscente, Francesco Lo Voi, prima di trasferirsi a Roma. Guido, 55 anni, calabrese, in magistratura dal 1995, ha già il coordinamento delle indagini sulla mafia trapanese ed agrigentina. Da oggi si occupa anche delle inchieste sui clan palermitani. E’ la prima volta che la delega al coordinamento della Dda viene assegnata a un solo procuratore aggiunto. Una grandissima esperienza d’indagini di mafia, per anni sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia, Guido dal 2017 ha la delega sulle indagini per la cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022), procuratore aggiunto a, è nominatolocale Direzione distrettuale Antimafia (Dda). Lo ha deciso il procuratore capo uscente, Francesco Lo Voi, prima di trasferirsi a Roma., 55 anni, calabrese, in magistratura dal 1995, ha già il coordinamento delle indagini sulla mafia trapanese ed agrigentina. Da oggi si occupa anche delle inchieste sui clan palermitani. E’ la prima volta che la delega al coordinamentoDda viene assegnata a un solo procuratore aggiunto. Una grandissima esperienza d’indagini di mafia, per anni sostituto procuratoredirezione distrettuale antimafia,dal 2017 ha la delega sulle indagini per la cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro. L'articolo ...

