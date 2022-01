Palermo | ragazzini si appartano Sparatoria dopo essere stati scoperti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) dai familiari appartenenti a fazioni in contrasto tra loro E’ accaduto a Belmonte Mezzagno, in provincia di, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio che un uomo di 52 anni è rimasto coinvolto in una lite con altre persone, poi degenerata in. Al centro della vicenda ci sarebbe una giovane coppia di fidanzatini, che si erano appartati. La colpa è di appartenere a due famiglie in conflitto tra di loro. Lo zio dalla ragazza avrebbe colto i due ragazzi sul fatto e avrebbe insultato pesantemente il ragazzo. Il giovane ha così chiamato il padre e altri partenti, innescando una lite, poi degenerata in. Uno dei parenti coinvolto nella lite avrebbe estratto un’arma, esplodendo alcuni colpi. Il bilancio finale è di due feriti, padre e figlio di 44 e 17 anni, poi trasportati all’ospedale Civico. Non sarebbero in pericolo ...