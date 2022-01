Ospedali sotto pressione, l'allarme dei chirurghi: «Operazioni bloccate, anche su pazienti oncologici» (Di martedì 11 gennaio 2022) La pandemia continua ad allargarsi tanto che ieri si è sfondata la soglia dei 2 milioni di casi positivi in Italia. Precisamente siamo a quota 2.004.597: 60.618 in più rispetto al... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 gennaio 2022) La pandemia continua ad allargarsi tanto che ieri si è sfondata la soglia dei 2 milioni di casi positivi in Italia. Precisamente siamo a quota 2.004.597: 60.618 in più rispetto al...

Advertising

fanpage : “Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipendono dal fatto che ci sono dei non vaccinati, che hanno probabilità… - sole24ore : ?? #Ospedali sotto stress: Piemonte, Liguria e Sicilia verso l'#arancione - Ibarra84656789 : RT @AuroraLittleSun: Draghi: “Se siamo in difficoltà è colpa dei non vaccinati, per questo ospedali sono sotto pressione” In ospedale sono… - gaemas : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… - zannazyu : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… -