Orsolini, il Siviglia fa sul serio: a Cagliari l'ultima in rossoblù? (Di martedì 11 gennaio 2022) Ore sempre più calde per Orsolini: il Siviglia fa sul serio e proporrà un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo del bolognese Orsolini in direzione Siviglia. Il club andaluso ha deciso di accelerare per l'attaccante del Bologna e, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni proporrà l'acquisto a titolo definitivo. Dunque la sfida contro il Cagliari potrebbe essere l'ultima di Orsolini alla corte di Mihajlovic, anche se l'offerta al momento è ritenuta ancora troppo basso dal club felsineo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

