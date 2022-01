“Non se ne capacitano…”: Juventus, l’ex Lippi non si trattiene (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus continua sulle montagne russe, ma l’ex Marcello Lippi lancia l’allerta: “I tifosi proprio non riescono a capacitarsene” La vittoria dell’Olimpico rilancia le ambizioni Champions League della Juventus, anche se non cancella i tanti punti interrogativi ancora presenti, in seno alla formazione di Allegri. Anche perché la vetta è lontanissima e anche la lotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lacontinua sulle montagne russe, maMarcellolancia l’allerta: “I tifosi proprio non riescono a capacitarsene” La vittoria dell’Olimpico rilancia le ambizioni Champions League della, anche se non cancella i tanti punti interrogativi ancora presenti, in seno alla formazione di Allegri. Anche perché la vetta è lontanissima e anche la lotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

marilovesgr33n : @LoredanaMaggi_ non si capacitano che ci siano persone non tifose. - mcrisparlato : @fdragoni Credono così tanto nel potere della Scienza che non si capacitano che la scienza medica cura, anzi fa soprattutto quello. - Ship21G : RT @chiaradiluna_: Comunque quando una ship comincia ad avere degli haters, tanto da infiltrarsi con commenti negativi in questo hashtag VU… - KavanaghAmber : RT @chiaradiluna_: Comunque quando una ship comincia ad avere degli haters, tanto da infiltrarsi con commenti negativi in questo hashtag VU… - Elbarunetto : RT @chiaradiluna_: Comunque quando una ship comincia ad avere degli haters, tanto da infiltrarsi con commenti negativi in questo hashtag VU… -