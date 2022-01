Non mi lasciare, location: dov’è stato girato? (Di lunedì 10 gennaio 2022) La location principale di Non mi lasciare, la nuova miniserie che Raiuno manda in onda da lunedì 10 gennaio 2022, è più che riconoscibile. Paypermoon Italia e Rai Fiction, produttori della serie, hanno infatti scelto una città famosa in tutto il mondo per ambientare questo thriller che ha al centro il tema dei reati online contro i minori. Ma dov’è stato girato Non mi lasciare? La serie è ambientata a Venezia: è qui che torna il personaggio di Elena Zonin (Vittoria Puccini) dopo essersene andata via all’improvviso, senza dire nulla al suo fidanzato di allora Daniele Vianello (Alessandro Roja) ed alla sua migliore amica Giulia (Sarah Felberbaum). La città ha ospitato, durante l’inverno 2021, gran parte delle riprese della fiction, che ha contato del Comune di Venezia e della Venice Film ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laprincipale di Non mi, la nuova miniserie che Raiuno manda in onda da lunedì 10 gennaio 2022, è più che riconoscibile. Paypermoon Italia e Rai Fiction, produttori della serie, hanno infatti scelto una città famosa in tutto il mondo per ambientare questo thriller che ha al centro il tema dei reati online contro i minori. MaNon mi? La serie è ambientata a Venezia: è qui che torna il personaggio di Elena Zonin (Vittoria Puccini) dopo essersene andata via all’improvviso, senza dire nulla al suo fidanzato di allora Daniele Vianello (Alessandro Roja) ed alla sua migliore amica Giulia (Sarah Felberbaum). La città ha ospitato, durante l’inverno 2021, gran parte delle riprese della fiction, che ha contato del Comune di Venezia e della Venice Film ...

