Microcredito | Bcc Napoli ed Enm firmano un patto per la crescita delle Pmi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Bcc di Napoli e l’Ente Nazionale per ilhanno firmato unper sostenere lapiccole imprese attraverso progetti die servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio per le start up e le piccole imprese, soprattutto quelle gestite da donne e giovani. “Oggi abbiamo costituito le basi per un ulteriore passo avanti verso quel percorso di sostegno concreto all’economia reale che invoca risposte veloci ed efficaci per creare posti di lavoro, per contrastare la disoccupazione sia giovanile che femminile”, ha detto il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo. “La firma di questa convenzione sancisce l’apertura di nuove prospettive per la Microfinanza sul territorio. La Bcc di Napoli con la sua rete di sportelli sara’ un importante ...