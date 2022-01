LIVE Fognini-Altmaier 6-3 2-1 | ATP Sydney 2022 in DIRETTA | l’azzurro ha set e break di vantaggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla, rovescio lungo di. 30-30 Gran rovescio lungolinea di, è un vincente. 30-15 Rovescio in rete di, che prova senza riuscirci a far andare indietro. 15-15 Rovescio in rete di. 15-0 Doppio nastro, è quello colpito dache di fatto consente adi chiudere il punto. 2-1, che a questo punto deve solo portare a casa i propri turni di servizio fino al termine. 40-30 Seconda rischiosa esterna di, gli va bene. 30-30butta fuori dal campocon uno splendido dritto verso sinistra, poi chiude ...