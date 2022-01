L’esperto non ha dubbi: “Ridurre gli spettatori è un errore!” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova e grande appassionato di calcio, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della riduzione della capienza degli stadi. Stadi chiusi per CovidLe parole di Bassetti: «Assistiamo a un continuo crescere e decrescere, quando andrebbe sempre mantenuta una percentuale in relazione allo stadio: aprire per 5mila a San Siro è una presa in giro. Stiamo tornando tutti indietro, a quei mesi in cui entravano in mille e poi li trovavi tutti nella stessa zona, ammassati nella tribuna centrale senza alcun distanziamento». Il primario ha poi confrontato l’attuale situazione degli stadi di Serie A con quelli della Premier: «È un errore grave nei confronti della campagna vaccinale. Hai portato dei tifosi a vaccinarsi facendo capire loro che così si sarebbero protetti e avrebbero avuto pure il diritto di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova e grande appassionato di calcio, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della riduzione della capienza degli stadi. Stadi chiusi per CovidLe parole di Bassetti: «Assistiamo a un continuo crescere e decrescere, quando andrebbe sempre mantenuta una percentuale in relazione allo stadio: aprire per 5mila a San Siro è una presa in giro. Stiamo tornando tutti indietro, a quei mesi in cui entravano in mille e poi li trovavi tutti nella stessa zona, ammassati nella tribuna centrale senza alcun distanziamento». Il primario ha poi confrontato l’attuale situazione degli stadi di Serie A con quelli della Premier: «È un errore grave nei confronti della campagna vaccinale. Hai portato dei tifosi a vaccinarsi facendo capire loro che così si sarebbero protetti e avrebbero avuto pure il diritto di ...

