Le relazioni difettose. Il ricatto della rabbia quando finisce una storia (Di lunedì 10 gennaio 2022) 10 consigli per contenere la rabbia guarda le foto Cara Ester, eccomi ancora qui. Oggi ho una domanda molto più breve da farti: perché, alla fine di una storia, si finisce sempre nella rabbia? Cosa spinge le persone a dirsi il peggio, anche quando non c'è bisogno? Perché chi lascia deve aprire nuove ferite – o rimurginare su quelle subite -, e chi è lasciato deve rispondere? Nella mia storia, direi che le cose erano finite quasi bene; poi, quasi dal nulla, c'è stata la necessità di urlare ...

