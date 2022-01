La metamorfosi a porte chiuse della Cina

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Approfittandochiusura per la pandemia, Pechino sta facendo i conti con problemi decennali, cercando di correggere il tiro in molti ambiti. Leggi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : metamorfosi porte

Internazionale

La pandemia, le politiche di "azzeramento progressivo" dei casi e la chiusura delle frontiere stanno offrendo alla Cina l'occasione per fare i conti con problemi irrisolti da decenni. Non che Pechino ...... dopo aver percorso ogni grado di giudizio nel tentativo di opporsi allaprevista dalla ... con il 96% dei voti a favore, la trasformazione che aprirà leal risiko. E, per la prima ...Approfittando della chiusura per la pandemia, Pechino sta facendo i conti con problemi decennali, cercando di correggere il tiro in molti ambiti. Leggi ...Banca Popolare di Sondrio, dopo aver percorso ogni grado di giudizio nel tentativo di opporsi alla metamorfosi prevista dalla legge del 2015, accetta l'inevitabile e diventa spa. Una svolta epocale do ...