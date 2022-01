La formazione dei talenti di domani è oggi e passa dal digitale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel 2022 quasi la metà delle grandi imprese e Pmi italiane aumenterà il budget destinato all’Information e communications technology: è quanto emerso dall’ultima edizione dell’Osservatorio Startup Intelligence e Digital Transformation Academy del Politecnico di Milano. Lo studio, che ha interessato oltre 1.800 tra Chief Innovation Officer e Chief Information Officer (oltre a Ceo e C-level) di altrettante aziende, registra una crescita stimata degli investimenti pari al 4%, una percentuale che torna ai livelli pre Covid. Dopo una fase di rallentamento legata alla pandemia e ai conseguenti lockdown, il digitale ha dunque ripreso a viaggiare a ritmi anche più sostenuti rispetto a quelli di due anni fa. L’innovazione digitale, dobbiamo ricordarlo sempre, non è un bene di lusso, ma una leva fondamentale per la sopravvivenza e per la transizione ecologica: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel 2022 quasi la metà delle grandi imprese e Pmi italiane aumenterà il budget destinato all’Information e communications technology: è quanto emerso dall’ultima edizione dell’Osservatorio Startup Intelligence e Digital Transformation Academy del Politecnico di Milano. Lo studio, che ha interessato oltre 1.800 tra Chief Innovation Officer e Chief Information Officer (oltre a Ceo e C-level) di altrettante aziende, registra una crescita stimata degli investimenti pari al 4%, una percentuale che torna ai livelli pre Covid. Dopo una fase di rallentamento legata alla pandemia e ai conseguenti lockdown, ilha dunque ripreso a viaggiare a ritmi anche più sostenuti rispetto a quelli di due anni fa. L’innovazione, dobbiamo ricordarlo sempre, non è un bene di lusso, ma una leva fondamentale per la sopravvivenza e per la transizione ecologica: ...

