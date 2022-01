Jeep Renegade - In Brasile è tempo di restyling (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Jeep ha presentato in Brasile una versione aggiornata della Renegade. Per il momento, il gruppo Stellantis ha diffuso solo dei teaser della vettura, senza avviarne la commercializzazione. Dunque, alcuni dettagli sono ancora da scoprire, così come deve ancora essere confermato l'eventuale arrivo di questo restyling sul mercato europeo. Frontale e coda ridisegnati. Le modifiche principali riguardano frontale e coda: nello specifico, si notano i paraurti modificati, la griglia anteriore a sette feritoie con altezza ridotta e i fendinebbia ridisegnati, ma va precisato che le immagini si riferiscono alla versione Trailhawk, specifica per l'offroad. confermata, poi, la forma ad anello delle luci diurne anteriori, mentre sono totalmente inediti i fari posteriori a Led. Nella nota diffusa alla stampa, la ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laha presentato inuna versione aggiornata della. Per il momento, il gruppo Stellantis ha diffuso solo dei teaser della vettura, senza avviarne la commercializzazione. Dunque, alcuni dettagli sono ancora da scoprire, così come deve ancora essere confermato l'eventuale arrivo di questosul mercato europeo. Frontale e coda ridisegnati. Le modifiche principali riguardano frontale e coda: nello specifico, si notano i paraurti modificati, la griglia anteriore a sette feritoie con altezza ridotta e i fendinebbia ridisegnati, ma va precisato che le immagini si riferiscono alla versione Trailhawk, specifica per l'offroad. confermata, poi, la forma ad anello delle luci diurne anteriori, mentre sono totalmente inediti i fari posteriori a Led. Nella nota diffusa alla stampa, la ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Jeep Renegade - In Brasile è tempo di restyling - MaxOlivo90 : JEEP RENEGADE - In Brasile è tempo di restyling - quattroruote : #Jeep, in Brasile è tempo di #restyling per la #Renegade. Svelate le prime immagini del modello aggiornato: le modi… - GroupParadiso : Gamma Jeep 4xe plug-in hybrid. Liberi di guidarla, ricaricarla e sostituirla già dopo i primi 12 mesi. Con wallbox… - Motor1italia : ?? Jeep Renegade, il restyling in allestimento Traihawk: ecco come cambia. #jeeprenegadetrailhawk -