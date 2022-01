Incinta e positiva partorisce al Frangipane, mamma e figlio stanno bene (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – positiva al Covid al partorisce al Frangipane di Ariano Irpino. La madre e il bambino versano in buone condizioni di salute. Entrambi sono isolamento seguiti dallo staff medico, non destano preoccupazioni. Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 14 pazienti, di cui: 12 in degenza ordinaria; 1 in Sub intensiva e 1 in Terapia Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) –al Covid alaldi Ariano Irpino. La madre e il bambino versano in buone condizioni di salute. Entrambi sono isolamento seguiti dallo staff medico, non destano preoccupazioni. Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 14 pazienti, di cui: 12 in degenza ordinaria; 1 in Sub intensiva e 1 in Terapia Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

