Iliad down, problemi e segnalazioni degli utenti sulle chiamate (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le segnalazioni su downDetector parlano chiaro. Intorno alle 12 del 10 gennaio, in Italia si sono registrati diversi problemi alla rete Iliad. In modo particolare, a essere interessate da quello che potrebbe essere un Iliad down sono state le chiamate: gli utenti hanno segnalato che, nel momento in cui provavano a contattare qualche loro numero in rubrica, il servizio non risultava disponibile, con la chiamata che veniva automaticamente “buttata giù”. LEGGI ANCHE > Iliad, la rivoluzione delle tariffe telefoniche stracciate sbarca in Italia Iliad down, problemi con le chiamate il 10 gennaio Sul solo portale downDetector si è arrivati a un picco di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 gennaio 2022) LesuDetector parlano chiaro. Intorno alle 12 del 10 gennaio, in Italia si sono registrati diversialla rete. In modo particolare, a essere interessate da quello che potrebbe essere unsono state le: glihanno segnalato che, nel momento in cui provavano a contattare qualche loro numero in rubrica, il servizio non risultava disponibile, con la chiamata che veniva automaticamente “buttata giù”. LEGGI ANCHE >, la rivoluzione delle tariffe telefoniche stracciate sbarca in Italiacon leil 10 gennaio Sul solo portaleDetector si è arrivati a un picco di ...

Advertising

PalermoToday : Iliad down in tutta Italia: impossibile chiamare i numeri fissi - telodogratis : Iliad down in tutta Italia: impossibile chiamare i numeri fissi - giornalettismo : Diversi utenti, anche su Twitter, hanno provato a segnalare il problema a #Iliad. In particolare, difficoltà a eff… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Iliad down in tutta Italia: il servizio voce non funziona: La settimana si apre con una segnalazione importante che rigua… -