Il finale di Dexter: New Blood rischia di scontentare tutti un'altra volta, ma apre ad uno spin-off (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il finale di Dexter: New Blood, appena trasmesso negli Stati Uniti da Showtime, rischia di scontentare tutti ancora una volta per un epilogo decisamente scioccante. E dire che la serie era nata proprio per restituire al pubblico una conclusione all'altezza della storia, visto che l'ottava stagione si era conclusa scontentando un po' tutti. Attenzione Spoiler! Il finale di Dexter: New Blood, che arriverà in Italia il 12 gennaio in prima tv su Sky Atlantic, rappresenta una chiusura definitiva per la serie, che evidentemente non avrà un seguito. Il protagonista finisce per essere ucciso dal figlio Harrison, che aveva ritrovato all'inizio della stagione, mentre pianificava di fuggire con lui.

negri_jenny : #DexterNewBlood non è mai esistito, ai miei figli dirò che questo è il solo e unico finale di Dexter #DexterFinale - hermionesbrain : Dexter rimane comunque LA serie per me, possono darci 45 finali di merda differenti, ma la complessità del personag… - laprugna : Forse mi sono autospoilerata il finale di Dexter New Blood. Se è così quasi rimpiango il vecchio finale. Stasera i… - Teleblogmag : Dexter: New Blood è finito- Ci sarà una seconda stagione? Ecco cosa ne pensa lo showrunner - bastoninho : Immaginate che c’era gente che si lamentava del finale di Dexter 8 Ahahahahah poveri illusi -