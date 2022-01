Ha nella sua bocca più di 300 denti ma non è uno squalo: sogna di diventare ingegnere (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fosse nato cent’anni fa, il giovane John Carl Quirante sarebbe finito in un circo come fenomeno da baraccone. Questo ragazzino filippino soffre infatti di una strana patologia genetica: in bocca, ha ben trecento denti. Proprio come uno squalo. Il ragazzino dai denti di squalo – curiosauro.itIl giovane dalla dentatura da squalo: John Carl Quirante Il ragazzino è nato e cresciuto a Cebu, nelle Filippine. E, dall’età di nove anni, John Carl Quirante si trova in bocca almeno trecento denti. Soffre di una patologia davvero rara, che si chiama iperdonzia. La scienza medica conosce forme più lievi e altre più gravi, di questa strana patologia. E a John è toccata la più severa mai riscontrata. Ora che ha quindici anni, il giovane sta provando a porre rimedio a ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fosse nato cent’anni fa, il giovane John Carl Quirante sarebbe finito in un circo come fenomeno da baraccone. Questo ragazzino filippino soffre infatti di una strana patologia genetica: in, ha ben trecento. Proprio come uno. Il ragazzino daidi– curiosauro.itIl giovane dalla dentatura da: John Carl Quirante Il ragazzino è nato e cresciuto a Cebu, nelle Filippine. E, dall’età di nove anni, John Carl Quirante si trova inalmeno trecento. Soffre di una patologia davvero rara, che si chiama iperdonzia. La scienza medica conosce forme più lievi e altre più gravi, di questa strana patologia. E a John è toccata la più severa mai riscontrata. Ora che ha quindici anni, il giovane sta provando a porre rimedio a ...

