GFVip, cosa succederà a Manuel? La sorpresa che potrebbe arrivare (Di lunedì 10 gennaio 2022) Spesso ci si è interrogati sui contratti che legano i concorrenti al GF Vip: tra supposizioni e qualche indiscrezione, ora a far parlare è proprio il contratto che avrebbe firmato Manuel Bortuzzo prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. LEGGI ANCHE: — GF Vip, il gesto di Manuel quando Lulù si allontana: perchè lo fa? Ecco il motivo <a href="<!– wp:image {"id":524482,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} –> <figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://www.funweek.it/app/uploads/2021/12/Schermata-2021-12-31-alle-12.04.26.png" alt="" class="wp-image-524482"/><figcaption>https://twitter.com/antonellaD E/status/1476794625478307859<a href="https://twitter.com/antonellaD E/status/1476794625478307859">https://twitter.com/antonellaD ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 gennaio 2022) Spesso ci si è interrogati sui contratti che legano i concorrenti al GF Vip: tra supposizioni e qualche indiscrezione, ora a far parlare è proprio il contratto che avrebbe firmatoBortuzzo prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. LEGGI ANCHE: — GF Vip, il gesto diquando Lulù si allontana: perchè lo fa? Ecco il motivo https://twitter.com/antonellaD E/status/1476794625478307859https://twitter.com/antonellaD ...

Advertising

GrandeFratello : Siete pronti per un altro lunedì sera scoppiettante?! ?? I nostri Vipponi non sanno cosa li aspetta… ?? Ci vediamo i… - GrandeFratello : Prendi questa mano… Barù! ?? Amore, lavoro, fortuna, vipere e Champagne a Miami: ecco cosa c’è nel futuro dei nostr… - Loredan18318646 : RT @twssofia: Sophie: Jessica asseconda qualsiasi cosa tu dica e tu faccia Ale: No, non è così. Sophie: ?LEI MOLTO SPESSO HA PECCATO DI UM… - Giusy51858046 : Mai visto due bionde più patetiche,spocchiose,viziate,nulla facenti.. di queste due che non fanno altro che dire ca… - nocchi_rita : RT @Stefani97313468: @esaurimentoinc1 le mani nel culo se l'è messe anche lei,biagio e tanti altri,ma una cosa è certa,vediamo gianmaria fa… -