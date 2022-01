GF Vip | Vladimir Luxuria choc a Pomeriggio 5 | attacco a Katia Ricciarelli ' Le manca qualcosa | le serve un toy boy'

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In vista della puntata di lunedì 10 gennaio, a5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello Vip . Simona Branchetti cerca di far chiarezza sull'esasperazione ...

Tra i tanti volti del mondo dello spettacolo che, in questi giorni, hanno criticato il comportamento di Katia Ricciarelli al Grande Fratellosi aggiunge oggi ancheLuxuria . L'opinionista, oggi ospite a Pomeriggio 5 News, ha ammesso senza peli sulla lingua di non aver affatto apprezzato le uscite della cantante lirica delle ...... a Pomeriggio 5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello. ... E Simona Branchetti chiede la sua opinione all'opinionista di Pomeriggio 5 News:Luxuria . L'ex ...Barù è uno dei concorrenti più amati della casa del Gf Vip, in poco tempo è riuscito a conquistarsi la sua fetta di pubblico. Le sue battute ora sono tutte ...In vista della puntata di lunedì 10 gennaio, a Pomeriggio 5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello Vip. Simona Branchetti cerca di far ...