GF Vip, ultimatum a Katia Ricciarelli: “Se risuccede non potrò più difenderti” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la puntata di fuoco di venerdì scorso, al GF Vip qualcuno dà un ultimatum a Katia Ricciarelli: la prossima volta non la difenderà. Nelle ultime settimane, al GF Vip 6 è successo davvero di tutto: da quando Clarissa Selassié ha sganciato la ‘bomba’ contro Manila Nazzaro accusandola di falsità, in casa è scoppiato un L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la puntata di fuoco di venerdì scorso, al GF Vip qualcuno dà un: la prossima volta non la difenderà. Nelle ultime settimane, al GF Vip 6 è successo davvero di tutto: da quando Clarissa Selassié ha sganciato la ‘bomba’ contro Manila Nazzaro accusandola di falsità, in casa è scoppiato un L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : GF Vip: l'ultimatum di Signorini - infoitcultura : Jessica Selassiè lancia l'ultimatum agli autori del GF Vip: 'Me ne vado se non punite la Ricciarelli' - infoitcultura : GF Vip Ricciarelli, Jessica minaccia Signorini: l’ultimatum al conduttore - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè ultimatum agli autori: 'Me ne vado senza punizione per Katia' - ParliamoDiNews : GF Vip Ricciarelli, Jessica minaccia Signorini: l`ultimatum al conduttore #ricciarelli #jessica #minaccia… -