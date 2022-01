Expo Dubai | protagonisti i tesori siciliani Unesco

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Vivere la magia della Sicilia e deiattraverso installazioni digitali e nuove tecnologie immersive che puntano a stimolare l’interesse dei potenziali visitatori, guidandoli a un’anteprima coinvolgente di ciò che gusteranno dal vivo. L’importanza dell’impiego delle nuove tecnologie per la realtà aumentata e la realtà virtuale in un processo che mira a migliorare l’accesso a patrimonio culturale è il first appeared on il Mattino di Sicilia.