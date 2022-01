È morto a 65 anni l’attore comico americano Bob Saget (Di lunedì 10 gennaio 2022) Domenica è morto a 65 anni l’attore, comico e conduttore televisivo Bob Saget, molto noto negli Stati Uniti – e meno conosciuto in Italia – principalmente per la serie televisiva Full House, andata in onda tra la fine degli anni Leggi su ilpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Domenica èa 65e conduttore televisivo Bob, molto noto negli Stati Uniti – e meno conosciuto in Italia – principalmente per la serie televisiva Full House, andata in onda tra la fine degli

LaStampa : ? morto Michael Lang, storico organizzatore di Woodstock. Aveva 77 anni - Corriere : È morto Sidney Poitier, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore: aveva 94 anni - SkySport : ULTIM'ORA PARMA MORTO CALISTO TANZI ALL'ETÀ DI 83 ANNI È stato proprietario del club dal 1989 al 2003 #SkySport… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Iran. È morto in cella per Covid Baktash Abtin, 47 anni, dissidente, regista, poeta, storico, sociologo. Era in carcer… - anna_annie12 : È morto a 65 anni l’attore comico americano Bob Saget -