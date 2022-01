Domenica In, Giovanna Civitillo e il primo appuntamento: “Mi sono ritrovata al finestrino” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso delle riprese di “Domenica In”, Giovanna Civitillo ha raccontato il suo primo appuntamento con Amadeus sono quasi venti anni che è scoppiato l’amore tra Amadeus e Giovanna, i quali hanno intrapreso una splendida relazione sentimentale nel 2003. Il loro sentimento è stato coronato con le nozze avvenute nel luglio del 2019, celebrate con rito religioso nella nostra capitale. Amadeus e Giovanna Civitillo (Instagram)Il conduttore dalla Civitillo ha avuto un figlio, il cui nome corrisponde a quello di José, venuto al mondo nel 2009. Prima di conoscere l’ex ballerina de “L’Eredità”, Amadeus è stato sposato con un’altra donna, vale a dire Marisa Di Martino. Insieme a quest’ultima ha dato vita alla ... Leggi su topicnews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso delle riprese di “In”,ha raccontato il suocon Amadeusquasi venti anni che è scoppiato l’amore tra Amadeus e, i quali hanno intrapreso una splendida relazione sentimentale nel 2003. Il loro sentimento è stato coronato con le nozze avvenute nel luglio del 2019, celebrate con rito religioso nella nostra capitale. Amadeus e(Instagram)Il conduttore dallaha avuto un figlio, il cui nome corrisponde a quello di José, venuto al mondo nel 2009. Prima di conoscere l’ex ballerina de “L’Eredità”, Amadeus è stato sposato con un’altra donna, vale a dire Marisa Di Martino. Insieme a quest’ultima ha dato vita alla ...

