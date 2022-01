Djokovic ha vinto: resta in Australia e giocherà agli Open (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gennaio 2022 - Djokovic ha vinto ancora prima di giocare. La Corte Federale dell'Australia ha annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il visto al tennista serbo. Djokovic deve ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gennaio 2022 -haancora prima di giocare. La Corte Federale dell'ha annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il visto al tennista serbo.deve ...

Advertising

fanpage : Caso #Djokovic, dall'Australia fanno sapere di poterlo trattenere anche in caso di ricorso vinto - piero_aurelio : RT @DionisioStevi: ?? Djokovic ha vinto l'appello in tribunale?? Il suo visto è ritenuto valido. - manuel_y_jesus_ : RT @ElGusty99523701: NOVAX DJONOCOVID VINCE ?????? Djokovic vince la causa: parteciperà agli Australian Open. Schiatteranno gli ANTIFA e i c… - NormaPalmarini : RT @DionisioStevi: ?? Djokovic ha vinto l'appello in tribunale?? Il suo visto è ritenuto valido. - ClaudeTadolti : Ha vinto #Djokovic e perso l'armamentario #NaziVax Australiano (e la stupida clàque locale #Italiota). -